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https://sport.mail.ru/news/tennis/30463592/
22 июля 2017, 14:23 | Теннис | GoTennis.ru

Софья Жук стала чемпионкой турнира ITF в Бурсе

Российская теннисистка Софья Жук завоевала титул на соревнованиях ITF в Бурсе (Турция), обыграв в финале турчанку Ипек Сойлу, — 4/6, 6/3, 7/6 (5).

Российская теннисистка Софья Жук завоевала титул на соревнованиях ITF в Бурсе (Турция) обыграв в финале турчанку <span class=error>Ипек</span> <span class=error>Сойлу</span> — 4/6 6/3 7/6 (5). Увеличить
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Поединок продолжался 2 часа 28 минут. За это время 196-я ракетка мира, 17-летняя Софья, сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. 21-летняя Ипек, занимающая 180-ю строчку мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу соперницы и допустила столько же двойных ошибок. Прежде спортсменки не встречались.

Титул, завоёванный на турнире в Турции, стал для Жук шестым на соревнованиях серии ITF в карьере и вторым в текущем сезоне, принеся 80 рейтинговых очков.
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