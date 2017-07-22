Софья Жук стала чемпионкой турнира ITF в Бурсе

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Поединок продолжался 2 часа 28 минут. За это время 196-я ракетка мира, 17-летняя Софья, сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. 21-летняя Ипек, занимающая 180-ю строчку мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу соперницы и допустила столько же двойных ошибок. Прежде спортсменки не встречались.

Титул, завоёванный на турнире в Турции, стал для Жук шестым на соревнованиях серии ITF в карьере и вторым в текущем сезоне, принеся 80 рейтинговых очков.