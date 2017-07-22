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https://sport.mail.ru/news/tennis/30463428/
22 июля 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Ксения Лыкина не смогла выйти в финал квалификации соревнований в Наньчане

221-я ракетка мира, россиянка Ксения Лыкина, завершила выступление в первом раунде турнира в Наньчане, проиграв китаянке Ханью Гуо, занимающей 314-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 3/6, 5/7.

221-я ракетка мира россиянка Ксения <span class=error>Лыкина</span> завершила выступление в первом раунде турнира в Наньчане проиграв китаянке <span class=error>Ханью</span> <span class=error>Гуо</span> занимающей 314-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 3/6 5/7. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 8 минут. За это время 27-летняя Ксения сделала один эйс и шесть брейков, одиннадцать раз ошибившись при подаче. Тогда как 19-летняя Ханью выполнила пять подач навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила десять двойных ошибок. Прежде спортсменки не встречались.

В финале квалификации соревнований Jiangxi Open Гуо сразится либо с британкой Тарой Мур, либо с китаянкой Кан Цза Ки.
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