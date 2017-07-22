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https://sport.mail.ru/news/tennis/30463183/
22 июля 2017, 13:12 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Александр Бублик: Есть вероятность, что сыграем в паре с Федерером

Казахстанский теннисист о целях, юморе на грани и гонорарах.

Казахстанский теннисист о целях юморе на грани и гонорарах. Увеличить
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Один из самых перспективных казахстанских теннисистов в эксклюзивном интервью Prosports.kz рассказал о выступлении на Кубке Президента, своих отношениях с Дарьей Касаткиной и Кристиной Младенович, а также раскрыл секрет на что тратит гонорары.

— Александр, как оцениваете уровень организации Кубка Президента и что лично для себя подметили на турнире?

— Очень хороший турнир, это один из лучших «Челленджеров» в году, в которых я принимал участие, ну и естественно играть в Астане особенно приятно, поскольку я представляю Казахстан, очень рад выступать именно здесь. Только погода подводит, но в целом все отлично.

— Вы пока не можете выступать за сборную, но тем не менее могли бы поделиться своими ожиданиями от грядущего противостояния с Аргентиной на Кубке Дэвиса?

— Все будет зависит от ребят, кто в какой форме подойдет, с Аргентиной будет очень сложно, даже несмотря на то, что они скорее всего не приедут первым составом, не думаю что тот же Дель Потро будет играть. Тем не менее у нас есть шансы победить.

— Недавно вы разговаривали с Роджером Федерером и он согласился сыграть с вами в паре в будущем. Это скорее шутка или реальные планы?

— Конечно мы больше шутили, но в целом, почему бы и нет? После Уимблдона наши агенты должны поговорить, можем быть мы и сыграем в паре.

— То есть у вас есть такая цель-мечта?

— Да, безусловно, и есть вероятность в 20−30 процентов, что мы сыграем в паре.

— Позвольте несколько неформальных вопросов. Раньше все думали, что российская теннисистка Дарья Касаткина ваша сестра, но потом она опровергла эту информацию, так все-таки кто она вам?

— Сестра (смеется). Но на самом деле нет, просто мы знакомы всю жизнь, то есть мы 5−6 лет с ней общаемся, мы просто друзья.

— На уимблдонском турнире ведущие телеканала «Евроспорт» Владас Ташев и Анна Чакветадзе подставили вас со знанием казахского языка, подсунув арабское слово и жаргонное выражение. А какие казахские слова вы знаете?

— Алга, рахмет и большой рахмет. (улыбается).

— Не обиделась ли Кристина Младенович после вашей своеобразной переписки с ней в инстаграме?

(Александр опубликовал фото своей татуировки и спросил: «Как вам?» Младенович прокомментировала: «Уродливо». Бублик ответил: «Как и твое лицо». Она назвала его придурком)

— Да мне все равно обиделась она или нет. Но опять же мы шутим.

— Это такой теннисный юмор?

— Не знаю, она решила подшутить надо мной, я ответил, все посмеялись, хотя она немножко обиделась.

— В теннисе временами разгораются скандалы, связанные с букмекерами. Были в карьере подозрения, что противник сдает матч?

— Я не наблюдаю за соперниками, стараюсь концентрироваться только на своей игре.

— Ваш максимальный гонорар за карьеру и последняя прихоть, которую себе позволили?

— Гонорар — 80 тысяч долларов. Прихоть … я часы покупаю довольно часто, недавно взял Rolex.

— Если выиграете Кубок Президента (интервью состоялось до полуфинала турнира), на что потратите призовые?

— Не знаю, ни на что, хватит тратить, или потрачу на теннис, возьму еще одного фитнесс-тренера.

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