Александр Бублик: Есть вероятность, что сыграем в паре с Федерером

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Один из самых перспективных казахстанских теннисистов в эксклюзивном интервью Prosports.kz рассказал о выступлении на Кубке Президента, своих отношениях с Дарьей Касаткиной и Кристиной Младенович, а также раскрыл секрет на что тратит гонорары.

— Александр, как оцениваете уровень организации Кубка Президента и что лично для себя подметили на турнире?

— Очень хороший турнир, это один из лучших «Челленджеров» в году, в которых я принимал участие, ну и естественно играть в Астане особенно приятно, поскольку я представляю Казахстан, очень рад выступать именно здесь. Только погода подводит, но в целом все отлично.

— Вы пока не можете выступать за сборную, но тем не менее могли бы поделиться своими ожиданиями от грядущего противостояния с Аргентиной на Кубке Дэвиса?

— Все будет зависит от ребят, кто в какой форме подойдет, с Аргентиной будет очень сложно, даже несмотря на то, что они скорее всего не приедут первым составом, не думаю что тот же Дель Потро будет играть. Тем не менее у нас есть шансы победить.

— Недавно вы разговаривали с Роджером Федерером и он согласился сыграть с вами в паре в будущем. Это скорее шутка или реальные планы?

— Конечно мы больше шутили, но в целом, почему бы и нет? После Уимблдона наши агенты должны поговорить, можем быть мы и сыграем в паре.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRZew8zh3Iy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Despite my loss I had a fun filming with @atpworldtour and I found a new doobs partner @rogerfederer ??? #NextGenATP #Federer</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Alexander Bublik (@sashabublik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-09T00:59:47+00:00">Мар 8 2017 в 4:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— То есть у вас есть такая цель-мечта?

— Да, безусловно, и есть вероятность в 20−30 процентов, что мы сыграем в паре.

— Позвольте несколько неформальных вопросов. Раньше все думали, что российская теннисистка Дарья Касаткина ваша сестра, но потом она опровергла эту информацию, так все-таки кто она вам?

— Сестра (смеется). Но на самом деле нет, просто мы знакомы всю жизнь, то есть мы 5−6 лет с ней общаемся, мы просто друзья.

— На уимблдонском турнире ведущие телеканала «Евроспорт» Владас Ташев и Анна Чакветадзе подставили вас со знанием казахского языка, подсунув арабское слово и жаргонное выражение. А какие казахские слова вы знаете?

— Алга, рахмет и большой рахмет. (улыбается).

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— Не обиделась ли Кристина Младенович после вашей своеобразной переписки с ней в инстаграме?

(Александр опубликовал фото своей татуировки и спросил: «Как вам?» Младенович прокомментировала: «Уродливо». Бублик ответил: «Как и твое лицо». Она назвала его придурком)

— Да мне все равно обиделась она или нет. Но опять же мы шутим.

— Это такой теннисный юмор?

— Не знаю, она решила подшутить надо мной, я ответил, все посмеялись, хотя она немножко обиделась.

— В теннисе временами разгораются скандалы, связанные с букмекерами. Были в карьере подозрения, что противник сдает матч?

— Я не наблюдаю за соперниками, стараюсь концентрироваться только на своей игре.

— Ваш максимальный гонорар за карьеру и последняя прихоть, которую себе позволили?

— Гонорар — 80 тысяч долларов. Прихоть … я часы покупаю довольно часто, недавно взял Rolex.

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— Если выиграете Кубок Президента (интервью состоялось до полуфинала турнира), на что потратите призовые?