Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30463176/
22 июля 2017, 13:09 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Кики Бертенс на отказе соперницы прошла в финал турнира

35-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, в полуфинале турнира в Гштааде взяла верх над испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 97-ю строчку мировой табели о рангах. При счёте 1/6, Соррибес-Тормо отказалась от продолжения борьбы.

35-я ракетка мира голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> в полуфинале турнира в Гштааде взяла верх над испанкой <span class=error>Сарой</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> занимающей 97-ю строчку мировой табели о рангах. При счёте 1/6 <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> отказалась от продолжения борьбы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 38 минут. За это время 25-летняя Кики сделала один эйс и два брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как 20-летняя Сара ни разу не взяла подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Голландка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 2:0.

В финале соревнований Ladies Championship Gstaad Бертенс сразится с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и чешкой Терезой Мартинцовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 мюнля

Карла Суарес Наварро: Было важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча с Марией

Гштаад. Кики Бертенс на отказе соперницы прошла в финал турнира

Ежи Янович начал сотрудничество с Гюнтером Бресником