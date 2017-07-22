Гштаад. Кики Бертенс на отказе соперницы прошла в финал турнира
35-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, в полуфинале турнира в Гштааде взяла верх над испанкой Сарой
Соррибес-Тормо, занимающей 97-ю строчку мировой табели о рангах. При счёте 1/6, Соррибес-Тормо отказалась от продолжения борьбы.
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Спортсменки провели на корте 38 минут. За это время 25-летняя Кики сделала один эйс и два брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как 20-летняя Сара ни разу не взяла подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Голландка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 2:0.
В финале соревнований Ladies Championship Gstaad Бертенс сразится с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и чешкой Терезой Мартинцовой.
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