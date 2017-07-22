Тюрнев и Карловский уступили в финале парного «Челленджера» в Астане
Российский дуэт в составе Евгения Тюрнева и Евгения Карловского в финале парного «Челленджера» в Астане (Казахстан) уступил индийцу Вишну Вардхану и японцу Тосихиде Мацуи, — 6/7 (3), 7/6 (5), 7:10.
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Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. За это время Тюрнев и Карловский выполнили тринадцать подач навылет и реализовали один
Титул, завоёванный на соревнованиях в Казахстане, стал для Вардхана третьим в карьере, а для Мацуи — четвёртым, принеся им $7,750.
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