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https://sport.mail.ru/news/tennis/30463077/
22 июля 2017, 12:56 | Теннис | GoTennis.ru

Тюрнев и Карловский уступили в финале парного «Челленджера» в Астане

Российский дуэт в составе Евгения Тюрнева и Евгения Карловского в финале парного «Челленджера» в Астане (Казахстан) уступил индийцу Вишну Вардхану и японцу Тосихиде Мацуи, — 6/7 (3), 7/6 (5), 7:10.

Российский дуэт в составе Евгения <span class=error>Тюрнева</span> и Евгения <span class=error>Карловского</span> в финале парного Челленджера в <span class=error>Астане</span> (Казахстан) уступил индийцу <span class=error>Вишну</span> <span class=error>Вардхану</span> и японцу Тосихиде <span class=error>Мацуи</span> — 6/7 (3) 7/6 (5) 7:10. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. За это время Тюрнев и Карловский выполнили тринадцать подач навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив десять двойных ошибок. Их соперники сделали восемь эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче.

Титул, завоёванный на соревнованиях в Казахстане, стал для Вардхана третьим в карьере, а для Мацуи — четвёртым, принеся им $7,750.
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