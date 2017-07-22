Тюрнев и Карловский уступили в финале парного «Челленджера» в Астане

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Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. За это время Тюрнев и Карловский выполнили тринадцать подач навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив десять двойных ошибок. Их соперники сделали восемь эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче.

Титул, завоёванный на соревнованиях в Казахстане, стал для Вардхана третьим в карьере, а для Мацуи — четвёртым, принеся им $7,750.