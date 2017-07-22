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22 июля 2017, 12:56 | Теннис | GoTennis.ru

Ежи Янович начал сотрудничество с Гюнтером Бресником

Польский теннисист Ежи Янович объявил о начале сотрудничества с австрийским специалистом Гюнтером Бресником.

Польский теннисист Ежи Янович объявил о начале сотрудничества с австрийским специалистом <span class=error>Гюнтером</span> <span class=error>Бресником</span>. Увеличить
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«Я планирую перебраться в Австрию на постоянной основе, поскольку совместная работа с новой командой приносит хорошие плоды», — цитирует Яновича издание Tennis World USA.

Напомним, что в сентябре прошлого года Янович завершил сотрудничество с финским тренером Кимом Тиликайненом.
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