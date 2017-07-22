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22 июля 2017, 10:49 | Теннис | GoTennis.ru

Ежи Янович: Не играю за сборную в «Кубке Дэвиса» из-за конфликта с бывшим главой федерации

Польский теннисист Ежи Янович рассказал о ходе конфликта с федерацией тенниса своей страны.

Польский теннисист Ежи Янович рассказал о ходе конфликта с федерацией тенниса своей страны. Увеличить
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«Сейчас я не выступаю за сборную в «Кубке Дэвиса». За последние годы случилось несколько отвратительных событий, которые мне бы не хотелось обсуждать.

Я буду вести переговоры с новым президентом федерации, однако пока моё решение остаётся в силе, — цитирует Яновича издание Tennis World USA.

Напомним, что Янович вступал в конфликт с предыдущим президентом федерации Яцеком Музольфом, который отказал ему в помощи с лечением травм, а также сократил финансирование.

В данный момент федерацию тенниса Польши возглавляет Мирослав Скрчипчинский.
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