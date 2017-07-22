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22 июля 2017, 10:45 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов: Выбрал правильную тактику на игру со Шварцманом

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал свою победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале турнира в Бостаде.

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал свою победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале турнира в <span class=error>Бостаде</span>. Увеличить
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«Это был отличный день. На текущий момент я показываю свой лучший теннис. Условия были непростыми, но я выбрал правильную тактику, которая помогла мне справиться с проблемами.

У меня было мало ошибок, а это очень важно для моей игры. Я комфортно себя чувствую на грунте, так что будем смотреть, как всё сложится дальше, — цитирует Кузнецова пресс-служба ATP.
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