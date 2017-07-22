Андрей Кузнецов: Выбрал правильную тактику на игру со Шварцманом
Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал свою победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале турнира в Бостаде.
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«Это был отличный день. На текущий момент я показываю свой лучший теннис. Условия были непростыми, но я выбрал правильную тактику, которая помогла мне справиться с проблемами.
У меня было мало ошибок, а это очень важно для моей игры. Я комфортно себя чувствую на грунте, так что будем смотреть, как всё сложится дальше, — цитирует Кузнецова
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