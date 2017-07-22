Андрей Рублёв: Отдал все силы в матче с Фоньини

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«У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать эту победу. Я впервые вышел в полуфинал и сейчас очень рад. Встреча получилась сложной, я боролся в каждом розыгрыше.