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22 июля 2017, 10:45 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Отдал все силы в матче с Фоньини

Российский теннисист Андрей Рублёв, одолевший итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Умаге, поделился эмоциями от выхода в полуфинал соревнований.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> одолевший итальянца <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> в четвертьфинале турнира в <span class=error>Умаге</span> поделился эмоциями от выхода в полуфинал соревнований. Увеличить
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«У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать эту победу. Я впервые вышел в полуфинал и сейчас очень рад. Встреча получилась сложной, я боролся в каждом розыгрыше.

Мне пришлось отдать все силы ради победы, но это того стоило. Это был один из самых сложных матчей за всю мою карьеру, — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
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