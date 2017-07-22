Андрей Рублёв: Отдал все силы в матче с Фоньини
Российский теннисист Андрей Рублёв, одолевший итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Умаге, поделился эмоциями от выхода в полуфинал соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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«У меня нет слов, чтобы
Мне пришлось отдать все силы ради победы, но это того стоило. Это был один из самых сложных матчей за всю мою карьеру, — цитирует Рублёва
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