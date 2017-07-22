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https://sport.mail.ru/news/tennis/30461876/
22 июля 2017, 10:44 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире в Гамбурге

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, отказался от wild card на турнир ATP-500 в Гамбург и не сыграет на местных соревнованиях в текущем сезоне.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> отказался от <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на турнир ATP-500 в Гамбург и не сыграет на местных соревнованиях в текущем сезоне. Увеличить
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«Рафаэль решил отдохнуть на следующей неделе», — приводит слова директора турнира Михаэля Штиха издание Tennis World USA.

По информации источника, вместо Надаля wild card в основную сетку турнира получит немец Максимилиан Мартерер.
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