Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире в Гамбурге
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, отказался от wild card на турнир ATP-500 в Гамбург и не сыграет на местных соревнованиях в текущем сезоне.
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«Рафаэль решил отдохнуть на следующей неделе», — приводит слова директора турнира Михаэля Штиха издание Tennis World USA.
По информации источника, вместо Надаля wild card в основную сетку турнира получит немец Максимилиан Мартерер.
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