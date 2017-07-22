Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30461875/
22 июля 2017, 10:43 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований ATP

Россиянин Андрей Рублёв впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в Умаге он взял верх над итальянцем Фабио Фоньини.

Россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в <span class=error>Умаге</span> он взял верх над итальянцем <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также по итогам турнира Croatia Open Umag 19-летний Рублёв обеспечил себе место в Топ-70 рейтинга ATP.

В поединке за выход в финал соревнований Андрей сыграет с хорватом Иваном Додигом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 мюнля

Ежи Янович: Не играю за сборную в "Кубке Дэвиса" из-за конфликта с бывшим главой федерации

Андрей Рублёв: Отдал все силы в матче с Фоньини

Андрей Кузнецов: Выбрал правильную тактику на игру со Шварцманом