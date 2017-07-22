Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований ATP

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Также по итогам турнира Croatia Open Umag 19-летний Рублёв обеспечил себе место в Топ-70 рейтинга ATP.

В поединке за выход в финал соревнований Андрей сыграет с хорватом Иваном Додигом.