Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований ATP
Россиянин Андрей Рублёв впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в Умаге он взял верх над итальянцем Фабио Фоньини.
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Также по итогам турнира Croatia Open Umag 19-летний Рублёв обеспечил себе место в Топ-70 рейтинга ATP.
В поединке за выход в финал соревнований Андрей сыграет с хорватом Иваном Додигом.
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