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22 июля 2017, 10:42 | Теннис | GoTennis.ru

Соревнования АТР в Ченнае сменят место проведения

Соревнования ATP-250 Aircel Chennai Open в 2018 году будут перенесены из индийского города Ченнай в Пуну, сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования ATP-250 Aircel Chennai <span class=error>Open</span> в 2018 году будут перенесены из индийского города <span class=error>Ченнай</span> в <span class=error>Пуну</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> турнира. Увеличить
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Отметим, что соревнования в Ченнае проводились ежегодно с 1996 года. В разные годы здесь побеждали Стэн Вавринка, Карлос Мойя, Михаил Южный, Марин Чилич и Милош Раонич.
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