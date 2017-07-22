Соревнования АТР в Ченнае сменят место проведения
Соревнования ATP-250 Aircel Chennai Open в 2018 году будут перенесены из индийского города Ченнай в Пуну, сообщает
пресс-служба турнира.
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Отметим, что соревнования в Ченнае проводились ежегодно с 1996 года. В разные годы здесь побеждали Стэн Вавринка, Карлос Мойя, Михаил Южный, Марин Чилич и Милош Раонич.
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