Умаг. Андрей Рублёв переиграл в трёх сетах Фабио Фоньини
Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер ¼ финала турнира в Умаге, победив в трёх сетах итальянца Фабио Фоньини, — 6/7 (5), 6/2, 7/6 (2).
За 2 часа 16 минут поединка 74-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив пять брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Фабио, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, три раза брал подачу соперника, совершил пять эйсов и три двойные ошибки. Итальянец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.
В полуфинале соревнований Croatia Open Umag Рублёв сыграет с хорватом Иваном Додигом.
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