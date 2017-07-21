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https://sport.mail.ru/news/tennis/30460692/
21 июля 2017, 23:43 | Теннис | GoTennis.ru

Умаг. Андрей Рублёв переиграл в трёх сетах Фабио Фоньини

Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер ¼ финала турнира в Умаге, победив в трёх сетах итальянца Фабио Фоньини, — 6/7 (5), 6/2, 7/6 (2).

За 2 часа 16 минут поединка 74-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив пять брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Фабио, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, три раза брал подачу соперника, совершил пять эйсов и три двойные ошибки. Итальянец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.

В полуфинале соревнований Croatia Open Umag Рублёв сыграет с хорватом Иваном Додигом.
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