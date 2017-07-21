Умаг. Андрей Рублёв переиграл в трёх сетах Фабио Фоньини

За 2 часа 16 минут поединка 74-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив пять брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Фабио, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, три раза брал подачу соперника, совершил пять эйсов и три двойные ошибки. Итальянец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:0.

В полуфинале соревнований Croatia Open Umag Рублёв сыграет с хорватом Иваном Додигом.