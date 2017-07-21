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https://sport.mail.ru/news/tennis/30459719/
21 июля 2017, 20:33 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин стал полуфиналистом «Челленджера» в Польше

Российский теннисист Алексей Ватутин прошёл в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Познани (Польша), переиграв в трёх сетах чеха Лукаша Росола, — 7/5, 3/6, 6/3.

Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 50 минут. 256-я ракетка мира, 24-летний Алексей, записал в свой актив пять брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 31-летний Росол, занимающий 175-е место в рейтинге АТР, четыре раза брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки.

Следующим соперником Ватутина на соревнованиях будет португалец Гонсало Оливейра.
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