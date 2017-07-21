Бостад. 20 эйсов не помогли Карену Хачанову одолеть Александра Долгополова
Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Бостаде, проиграв в трёх сетах украинцу Александру Долгополову, — 6/7 (5), 6/3, 6/7 (2).
За время матча, продлившегося 2 часа, 33-я ракетка мира, 21-летний Хачанов, сделал четыре брейка и 20 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 28-летний Александр, занимающий 89-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу соперника, совершил три эйса и пять двойных ошибок. Украинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В полуфинале соревнований SkiStar Swedish Open Долгополов сыграет с Андреем Кузнецовым.
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