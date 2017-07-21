Бостад. 20 эйсов не помогли Карену Хачанову одолеть Александра Долгополова

За время матча, продлившегося 2 часа, 33-я ракетка мира, 21-летний Хачанов, сделал четыре брейка и 20 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 28-летний Александр, занимающий 89-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу соперника, совершил три эйса и пять двойных ошибок. Украинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В полуфинале соревнований SkiStar Swedish Open Долгополов сыграет с Андреем Кузнецовым.