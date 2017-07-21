Андрей Кузнецов: Парни не понимают, почему девушки ополчились на Шарапову
Россиянин Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира ATP в шведском Бостаде — вчера он нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману.
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А накануне дал интервью «Советскому спорту».
«ИНОГДА ЖИВУ В ГОСТЯХ У РУБЛЕВА»
Лето, море, блондинки — это не только особняк Хью Хефнера, но и турнир в шведском Бостаде. Почти полмиллиона евро (482 060 — если быть точным) стоит на кону, и среди тех, кто настроился на победу — 26-летний россиянин Андрей Кузнецов. Мы встретились с ним после очередного матча. Но не на корте — в тренажерном зале.
— Вы наверное на корте не набегались, раз в тренажерный зал отправились сразу после матча?
— Вовсе нет. Это обычная заминочная программа, которую я всегда делаю после каждого матча и тренировки. Десять минут велосипеда — надо кровь прогнать, чтобы не застаивалась. Кручу на самом легком уровне, потом растяжка.
— Помогает?
— Это уже как ритуал, которому следуешь, может, даже
— Как оцениваете свою форму?
— После травы были проблемы с уверенностью — подготовка прошла не на должном уровне и выступил я неважно. Проиграл на Уимблдоне в первом круге Карену Хачанову и сразу полетел в Барселону, готовиться к грунту. Провел там несколько дней, набрал физическую и техническую форму.
— Было с кем?
— Конечно. Тренировался с Гало Бланко, тренером Карена. По турнирам со мной ездит другой испанец, Хосе Чека, поскольку у Гало в приоритете Хачанов. Но при возможности он и мне помогает. Есть детали, которые Бланко очень хорошо видит и корректирует.
— Как давно вы там тренируетесь?
— После Майами стал регулярно приезжать. До Бостада тренировался с Кареном и Рублевым, у них в Барселоне постоянная база. Наша федерация тенниса заключила с местной Академией прямой контракт. Если бывают проблемы с проживанием — место ведь курортное, а сейчас сезон, — иногда живу у Рублева.
«ВЫИГРАЛ У РОДЖЕРА
— Посмотрели Уимблдонский финал?
— Не весь, если честно. Здесь весь день шел дождь, состояние было сонным, и я засыпал на некоторых геймах. Не потому, что финал был неинтересным… Хотя Чилич нервничал и видно было с самого начала, что Федерер победит.
— Чемпиону скоро 36 лет исполнится.
— Остается только им восхищаться! В таком возрасте выиграть Уимблдон, не отдав ни сета. За весь год проиграл только два матча — Донскому и Хаасу. О таком можно лишь мечтать!
— Вы с Федерером пересекались на корте?
— Знаете, мне уже 26 лет, я со всеми топовыми игроками и тренировался, и матчи играл, а вот с Федерером не пересекался ни разу. Так было до Галле, где ко мне подошел его тренер — Иван Любичич — и спросил, не хочу ли я с Роджером поиграть? Я ответил: «Конечно!» Тренировка получилась минут на 45−50, у него легкий день был. Мы просто поиграли с отскока, слета, подачу и сыграли
— Кто выиграл?
— На самом деле я, — смеется Андрей. — Но это известный факт — на тренировках Федерер не упирается. Он делает
— Какой он человек, Роджер?
— Первый раз мы пересеклись в 2013 году, я тогда только попал в сотню и приехать играть в Базель. Вряд ли он знал, кто я, но зашел в раздевалку, увидел меня, поздоровался. У нас есть в Туре люди, которые, выиграв пару турниров, перестают здороваться, мимо проходят, как будто и не знают, кто ты такой. Федерер явно не из их числа. Причем, меня удивляет — как он находит мотивацию, хотя побил уже все рекорды? С другой стороны, главное — это здоровье. Когда у тебя
«НАДЕЮСЬ, ШАРАПОВА ВЕРНЕТСЯ НА ВЕРШИНУ»
— На только что прошедшем Уимблдоне семь игроков не доиграли матчи первого круга — антирекорд. Все такие
— Это вопрос денег. Игроков тоже можно понять: ты честно работал, тренировался, играл турниры и по рейтингу попал на Уимблдон, а турниры «Большого шлема» — самый прибыльные для теннисиста. Иногда это просто вопрос выживания: проигравший первого круга Уимблдона получает 40 тысяч евро, на них можно дальше путешествовать несколько месяцев. Когда ты заслужил место в основе, но травмировался, то некоторые игроки, чтобы не потерять доход, действительно выходят на корт, заведомо зная, что не доиграют матч. Это серьезна проблема. С нынешнего года ATP сделало возможным для игрока сняться с турнира, не теряя призовых первого круга. Этим правом он может воспользоваться два раза в год. Считаю, это правильно. Таким образом ты также даешь второй шанс сыграть «лаки лузеру» — игроку, проигравшему в квалификационном турнире. Однажды на чемпионате Франции я стоял первым номером на место «лаки лузера», но никто не снялся, хотя я знал, что три человека сыграют максимум
— Почему не получилось получше подготовиться к траве?
— Были организационные дела в Москве, которые без меня не решались.
— Предложение девушке делали?
— Нет пока. Но были вещи, на которые пришлось потратить свое время.
— Как девушку зовут?
— Даша Левченко. Она — ведущая новостей на спортивном канале.
— Значит, за теннисные новости теперь не волнуемся. Вы же ей можете помочь?
— Я и помогаю, подсказываю периодически —
— Как восприняли новость, что Марии Шараповой не дали «wild card» на «Ролан Гаррос»?
— Не понимаю тех, кто говорит, что она не должна получать приглашения на турниры. Я полностью поддерживаю Машу. Мое лично мнение: Шарапова получила слишком строгое наказание за незначительную оплошность. Она же не принимала всю жизнь
— Это возможно в 30 лет?
— Не похоже, чтобы возраст ее напрягал. Думаю, при правильном календаре и небольшом везении, Маша к концу года будет в «сотне».
— Непонятно, почему почти все теннисистки на нее ополчились…
— Женщин сложно понять. Не я один — многие парни не понимают такого негативного отношения. Может, завидуют. Может боятся. Но Маша нравится зрителям больше других.
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