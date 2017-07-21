Андрей Кузнецов: Парни не понимают, почему девушки ополчились на Шарапову

А накануне дал интервью «Советскому спорту».

«ИНОГДА ЖИВУ В ГОСТЯХ У РУБЛЕВА»

Лето, море, блондинки — это не только особняк Хью Хефнера, но и турнир в шведском Бостаде. Почти полмиллиона евро (482 060 — если быть точным) стоит на кону, и среди тех, кто настроился на победу — 26-летний россиянин Андрей Кузнецов. Мы встретились с ним после очередного матча. Но не на корте — в тренажерном зале.

— Вы наверное на корте не набегались, раз в тренажерный зал отправились сразу после матча?

— Вовсе нет. Это обычная заминочная программа, которую я всегда делаю после каждого матча и тренировки. Десять минут велосипеда — надо кровь прогнать, чтобы не застаивалась. Кручу на самом легком уровне, потом растяжка.

— Помогает?

— Это уже как ритуал, которому следуешь, может, даже где-то психологически. Чтобы сказать себе: «Я сделал все, что требовалось, теперь можно расслабиться и отдыхать». Конечно я не буду себя чувствовать намного хуже, если сачкану, но правильный режим может добавить те два-три процента, которые в равных матчах бывают необходимы для победы.

— Как оцениваете свою форму?

— После травы были проблемы с уверенностью — подготовка прошла не на должном уровне и выступил я неважно. Проиграл на Уимблдоне в первом круге Карену Хачанову и сразу полетел в Барселону, готовиться к грунту. Провел там несколько дней, набрал физическую и техническую форму.

— Было с кем?

— Конечно. Тренировался с Гало Бланко, тренером Карена. По турнирам со мной ездит другой испанец, Хосе Чека, поскольку у Гало в приоритете Хачанов. Но при возможности он и мне помогает. Есть детали, которые Бланко очень хорошо видит и корректирует.

— Как давно вы там тренируетесь?

— После Майами стал регулярно приезжать. До Бостада тренировался с Кареном и Рублевым, у них в Барселоне постоянная база. Наша федерация тенниса заключила с местной Академией прямой контракт. Если бывают проблемы с проживанием — место ведь курортное, а сейчас сезон, — иногда живу у Рублева.

«ВЫИГРАЛ У РОДЖЕРА ТАЙ-БРЕЙК НА ТРЕНИРОВКЕ»

— Посмотрели Уимблдонский финал?

— Не весь, если честно. Здесь весь день шел дождь, состояние было сонным, и я засыпал на некоторых геймах. Не потому, что финал был неинтересным… Хотя Чилич нервничал и видно было с самого начала, что Федерер победит.

— Чемпиону скоро 36 лет исполнится.

— Остается только им восхищаться! В таком возрасте выиграть Уимблдон, не отдав ни сета. За весь год проиграл только два матча — Донскому и Хаасу. О таком можно лишь мечтать!

— Вы с Федерером пересекались на корте?

— Знаете, мне уже 26 лет, я со всеми топовыми игроками и тренировался, и матчи играл, а вот с Федерером не пересекался ни разу. Так было до Галле, где ко мне подошел его тренер — Иван Любичич — и спросил, не хочу ли я с Роджером поиграть? Я ответил: «Конечно!» Тренировка получилась минут на 45−50, у него легкий день был. Мы просто поиграли с отскока, слета, подачу и сыграли тай-брейк.

— Кто выиграл?

— На самом деле я, — смеется Андрей. — Но это известный факт — на тренировках Федерер не упирается. Он делает какие-то свои вещи. До этого с ним тренировался Хачанов, у них более долгий спарринг получился: провели полтора сета. Карен выиграл первый и вел с брейком во втором.

— Какой он человек, Роджер? Все-таки, живая легенда!

— Первый раз мы пересеклись в 2013 году, я тогда только попал в сотню и приехать играть в Базель. Вряд ли он знал, кто я, но зашел в раздевалку, увидел меня, поздоровался. У нас есть в Туре люди, которые, выиграв пару турниров, перестают здороваться, мимо проходят, как будто и не знают, кто ты такой. Федерер явно не из их числа. Причем, меня удивляет — как он находит мотивацию, хотя побил уже все рекорды? С другой стороны, главное — это здоровье. Когда у тебя что-то болит, сложно себя подвигнуть на победы. Полгода паузы, которые взял себе Роджер в прошлом сезоне, были мудрым решением. Со стороны кажется, что он абсолютно здоров и даже сделал большой шаг вперед в физическом и техническом плане. Если есть полгода, можно улучшить игру и в 36 лет.

«НАДЕЮСЬ, ШАРАПОВА ВЕРНЕТСЯ НА ВЕРШИНУ»

— На только что прошедшем Уимблдоне семь игроков не доиграли матчи первого круга — антирекорд. Все такие больные-покалеченные?

— Это вопрос денег. Игроков тоже можно понять: ты честно работал, тренировался, играл турниры и по рейтингу попал на Уимблдон, а турниры «Большого шлема» — самый прибыльные для теннисиста. Иногда это просто вопрос выживания: проигравший первого круга Уимблдона получает 40 тысяч евро, на них можно дальше путешествовать несколько месяцев. Когда ты заслужил место в основе, но травмировался, то некоторые игроки, чтобы не потерять доход, действительно выходят на корт, заведомо зная, что не доиграют матч. Это серьезна проблема. С нынешнего года ATP сделало возможным для игрока сняться с турнира, не теряя призовых первого круга. Этим правом он может воспользоваться два раза в год. Считаю, это правильно. Таким образом ты также даешь второй шанс сыграть «лаки лузеру» — игроку, проигравшему в квалификационном турнире. Однажды на чемпионате Франции я стоял первым номером на место «лаки лузера», но никто не снялся, хотя я знал, что три человека сыграют максимум четыре-пять геймов и покинут корт. Так и вышло. Было, конечно, обидно.

— Почему не получилось получше подготовиться к траве?

— Были организационные дела в Москве, которые без меня не решались.

— Предложение девушке делали?

— Нет пока. Но были вещи, на которые пришлось потратить свое время.

— Как девушку зовут?

— Даша Левченко. Она — ведущая новостей на спортивном канале.

— Значит, за теннисные новости теперь не волнуемся. Вы же ей можете помочь?

— Я и помогаю, подсказываю периодически — какие-то вещи узнаю, естественно, раньше других. Если у нее есть время, она их вставляет. Так что новости на «Матч ТВ» периодически проходят от Андрея Кузнецова, — смеется Андрей.

— Как восприняли новость, что Марии Шараповой не дали «wild card» на «Ролан Гаррос»?

— Не понимаю тех, кто говорит, что она не должна получать приглашения на турниры. Я полностью поддерживаю Машу. Мое лично мнение: Шарапова получила слишком строгое наказание за незначительную оплошность. Она же не принимала всю жизнь какие-то стероиды. Очень многих, кто принимал мельдоний, простили, а ее — нет. Она уже полтора года не играла, наказание отбыла, и почему ей сейчас нельзя давать wild card на самые крупные турниры? Свой класс Шарапова доказала, дойдя на первом же турнире WTA до полуфинала. Зрители хотят ее видеть. И я ей желаю только самого лучшего — чтобы она поскорее вернулась на вершину.

— Это возможно в 30 лет?

— Не похоже, чтобы возраст ее напрягал. Думаю, при правильном календаре и небольшом везении, Маша к концу года будет в «сотне».

— Непонятно, почему почти все теннисистки на нее ополчились…

— Женщин сложно понять. Не я один — многие парни не понимают такого негативного отношения. Может, завидуют. Может боятся. Но Маша нравится зрителям больше других.