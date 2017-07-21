Ришар Гаске и Пабло Карреньо-Буста не сыграют на соревнованиях в Гамбурге
Французский теннисист Ришар Гаске и испанец Пабло
Карреньо-Буста не сыграют на соревнованиях German Open, которые пройдут с 24 по 30 июля в Гамбурге (Германия).
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31-летний француз продолжает лечить спину, а 26-летний испанец мотивировал отказ восстановлением после травмы мышц живота.
Место Гаске и
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