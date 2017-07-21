Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30457689/
21 июля 2017, 17:00 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске и Пабло Карреньо-Буста не сыграют на соревнованиях в Гамбурге

Французский теннисист Ришар Гаске и испанец Пабло Карреньо-Буста не сыграют на соревнованиях German Open, которые пройдут с 24 по 30 июля в Гамбурге (Германия).

Французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> и испанец <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> не сыграют на соревнованиях German <span class=error>Open</span> которые пройдут с 24 по 30 июля в Гамбурге (Германия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний француз продолжает лечить спину, а 26-летний испанец мотивировал отказ восстановлением после травмы мышц живота.

Место Гаске и Карреньо-Бусты в основной сетке займут россияне Андрей Кузнецов и Дмитрий Турсунов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 мюнля

Андрей Кузнецов: Когда наблюдаешь за Федерером, понимаешь, что улучшить игру можно и в 36 лет

Екатерина Макарова: Было невероятно интересно тренироваться под руководством Давыденко

Гштаад. Патти Шнидер прервала поединок, чтобы позаботиться о дочке (ВИДЕО)