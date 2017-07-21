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21 июля 2017, 16:31 | Теннис | Спорт-Экспресс

ITF отстранила Настасе до 2021 года

Международная федерация тенниса (ITF) отстранила капитана сборной Румынии Илие Настасе, информирует официальный сайт организации.

Он лишен возможности занимать официальные должности в рамках командных турниров ITF до 1 января 2021 года.

Его также не будут аккредитовывать на турниры организации до 1 января 2019 года. В их число не входят турниры «Большого шлема». Настасе также оштрафован на 10 тысяч долларов.

Напомним, что 70-летний румын был наказан за поведение на Кубке федерации. Во время матча со сборной Великобритании он оскорбил арбитра и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту.
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