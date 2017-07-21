Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30457137/
21 июля 2017, 16:13 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Калинская и Родина не смогли пробиться в финал парного турнира

Россиянки Анна Калинская и Евгения Родина в полуфинале парных соревнований Ladies Championship Gstaad потерпели поражение от швейцарки Виктории Голубич и сербки Нины Стоянович — 1/6, 3/6.

Россиянки Анна <span class=error>Калинская</span> и Евгения Родина в полуфинале парных соревнований Ladies Championship Gstaad потерпели поражение от швейцарки Виктории <span class=error>Голубич</span> и сербки Нины Стоянович — 1/6 3/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 53 минуты матча Анна и Евгения сделали один эйс и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Виктория и Нина трижды подали навылет и реализовали шесть брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки.

В финале парного турнира в Гштааде Голубич и Стоянович сразятся с победительницами матча Кики Бертенс и Йоханна Ларссон (Нидерланды/Швеция) — Ленка Кунчикова/Ева Ваканно (Чехия/Нидерланды).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 мюнля

Гштаад. Калинская и Родина не смогли пробиться в полуфинал парного турнира

Андрей Кузнецов сыграет в полуфинале соревнований в Бостаде

Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Гштааде