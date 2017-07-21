Гштаад. Калинская и Родина не смогли пробиться в финал парного турнира

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За 53 минуты матча Анна и Евгения сделали один эйс и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Виктория и Нина трижды подали навылет и реализовали шесть брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки.

В финале парного турнира в Гштааде Голубич и Стоянович сразятся с победительницами матча Кики Бертенс и Йоханна Ларссон (Нидерланды/Швеция) — Ленка Кунчикова/Ева Ваканно (Чехия/Нидерланды).