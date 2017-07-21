Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Гштааде

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Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время 25-летняя Кики сделала пять эйсов и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче, а её 28-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.