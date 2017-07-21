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https://sport.mail.ru/news/tennis/30456942/
21 июля 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс вышла в полуфинал турнира в Гштааде

35-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, переиграла шведку Йоханну Ларссон, занимающую 48-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в четвертьфинале турнира в Гштааде (Швейцария).

35-я ракетка мира голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> переиграла шведку <span class=error>Йоханну</span> <span class=error>Ларссон</span> занимающую 48-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/4 в четвертьфинале турнира в Гштааде (Швейцария). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время 25-летняя Кики сделала пять эйсов и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче, а её 28-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
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