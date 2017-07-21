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21 июля 2017, 15:54 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов сыграет в полуфинале соревнований в Бостаде

Российский теннисист Андрей Кузнецов преодолел барьер ¼ финала турнира в Бостаде, одолев в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана, — 6/3, 6/3.

Российский теннисист Андрей Кузнецов преодолел барьер ¼ финала турнира в <span class=error>Бостаде</span> одолев в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана — 6/3 6/3. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 7 минут, 88-й номер рейтинга АТР, 26-летний Андрей, сделал пять эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как 24-летний Диего, занимающий 38-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и не допускал двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.

В поединке за выход в полуфинал соревнований SkiStar Swedish Open Кузнецов сразится либо со своим соотечественником Кареном Хачановым, либо с украинцем Александром Долгополовым.
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