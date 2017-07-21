Бухарест. Карла Суарес Наварро отдала Татьяне Мариа всего три гейма
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер четвертьфинала турнира в Бухаресте, победив в двух сетах немку Татьяну Мариа, — 6/0, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продлился 1 час 6 минут. 34-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Карла, сделала один эйс и шесть брейков, не допуская двойных ошибок. 29-летняя Татьяна, занимающая 67-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала один
В полуфинале соревнований BRD Bucharest Open Суарес Наварро сыграет либо с румынкой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter