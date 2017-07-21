Бухарест. Карла Суарес Наварро отдала Татьяне Мариа всего три гейма

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Поединок продлился 1 час 6 минут. 34-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Карла, сделала один эйс и шесть брейков, не допуская двойных ошибок. 29-летняя Татьяна, занимающая 67-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала один брейк-пойнт и совершила одну ошибку при подаче. Испанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 4:2.