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21 июля 2017, 15:44 | Теннис | GoTennis.ru

Бухарест. Карла Суарес Наварро отдала Татьяне Мариа всего три гейма

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер четвертьфинала турнира в Бухаресте, победив в двух сетах немку Татьяну Мариа, — 6/0, 6/3.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> преодолела барьер четвертьфинала турнира в Бухаресте победив в двух сетах немку Татьяну <span class=error>Мариа</span> — 6/0 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 6 минут. 34-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Карла, сделала один эйс и шесть брейков, не допуская двойных ошибок. 29-летняя Татьяна, занимающая 67-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала один брейк-пойнт и совершила одну ошибку при подаче. Испанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 4:2.

В полуфинале соревнований BRD Bucharest Open Суарес Наварро сыграет либо с румынкой Ириной-Камелией Бегу, либо с француженкой Полин Парментье.
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