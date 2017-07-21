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https://sport.mail.ru/news/tennis/30456391/
21 июля 2017, 15:22 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участников соревнований в Уинстон-Сейлеме

Организаторы турнира Winston-Salem Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 20 по 26 августа пройдут в Уинстон-Сейлеме (США).

Организаторы турнира <nobr>Winston-Salem</nobr> <span class=error>Open</span> опубликовали заявочный лист соревнований которые с 20 по 26 августа пройдут в <nobr>Уинстон-Сейлеме</nobr> (США). Увеличить
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В частности, в список участников турнира ATP категории 250 с призовым фондом $664,825 вошли: испанцы Роберто Баутиста-Агут, Фернандо Вердаско и Пабло Карреньо-Буста, уругваец Пабло Куэвас, американцы Стив Джонсон и Джон Иснер, южноафриканец Кевин Андерсон.

Своё участие в соревнованиях подтвердили и два представителя России — Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.
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