Стал известен заявочный список участников соревнований в Уинстон-Сейлеме
Организаторы турнира
Winston-Salem Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 20 по 26 августа пройдут в Уинстон-Сейлеме (США).
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В частности, в список участников турнира ATP категории 250 с призовым фондом $664,825 вошли: испанцы Роберто
Своё участие в соревнованиях подтвердили и два представителя России — Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.
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