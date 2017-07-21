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https://sport.mail.ru/news/tennis/30455578/
21 июля 2017, 14:12 | Теннис | GoTennis.ru

Грета Арн провела два турнира после возобновления карьеры

Соревнования ITF в Имоле (Италия) стали для бывшей 40-й ракетки мира, венгерской теннисистки Греты Арн, вторыми после возобновления профессиональной карьеры.

Соревнования ITF в <span class=error>Имоле</span> (Италия) стали для бывшей 40-й ракетки мира венгерской теннисистки Греты <span class=error>Арн</span> вторыми после возобновления профессиональной карьеры. Увеличить
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Отметим, что турнире в Будапеште Грета в первом раунде квалификации проиграла норвежке Мелани Стокке, а на соревнованиях в Имоле дошла до полуфинала, где сегодня сыграет с итальянкой Стефанией Рубини.

Таким образом, Арн набрала достаточное количество очков, чтобы получить место в рейтинге WTA.
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