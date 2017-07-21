Грета Арн провела два турнира после возобновления карьеры
Соревнования ITF в Имоле (Италия) стали для бывшей 40-й ракетки мира, венгерской теннисистки Греты Арн, вторыми после возобновления профессиональной карьеры.
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Отметим, что турнире в Будапеште Грета в первом раунде квалификации проиграла норвежке Мелани Стокке, а на соревнованиях в Имоле дошла до полуфинала, где сегодня сыграет с итальянкой Стефанией Рубини.
Таким образом, Арн набрала достаточное количество очков, чтобы получить место в рейтинге WTA.
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