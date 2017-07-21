Сара Соррибес-Тормо cтала полуфиналисткой турнира в Гштааде
Испанская теннисистка Сара
Соррибес-Тормо преодолела барьер ¼ финала турнира в Гштааде, одолев в двух сетах немку Тамару Корпач, — 6/2, 6/3.
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Поединок продолжался 1 час 27. За это время 97-я ракетка мира, 20-летняя Сара, реализовала пять
В полуфинале соревнований Ladies Championship Gstaad
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