Сара Соррибес-Тормо cтала полуфиналисткой турнира в Гштааде

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Поединок продолжался 1 час 27. За это время 97-я ракетка мира, 20-летняя Сара, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Тогда как 22-летняя Тамара, занимающая 136-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы и совершила одну ошибку при подаче. Испанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 2:0.