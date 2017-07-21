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https://sport.mail.ru/news/tennis/30455352/
21 июля 2017, 13:55 | Теннис | GoTennis.ru

Сара Соррибес-Тормо cтала полуфиналисткой турнира в Гштааде

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо преодолела барьер ¼ финала турнира в Гштааде, одолев в двух сетах немку Тамару Корпач, — 6/2, 6/3.

Испанская теннисистка <span class=error>Сара</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> преодолела барьер ¼ финала турнира в Гштааде одолев в двух сетах немку Тамару <span class=error>Корпач</span> — 6/2 6/3. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 27. За это время 97-я ракетка мира, 20-летняя Сара, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Тогда как 22-летняя Тамара, занимающая 136-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы и совершила одну ошибку при подаче. Испанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 2:0.

В полуфинале соревнований Ladies Championship Gstaad Соррибес-Тормо сыграет либо с голландкой Кики Бертенс, либо со шведкой Йоханной Ларссон.
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