Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в полуфинал турнира в Астане
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Астане (призовой фонд — $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый сет сегодняшнего четвертьфинала с россиянином Евгением Донским растянулся почти на час игрового времени. При счете 6:6 Егор Герасимов сумел вырвать победу на
Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор в полуфинале парного разряда на турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро) сыграют сегодня с аргентинским дуэтом Гильермо Дюран / Андерс Молтини.
Соревнования в Астане и Умаге завершатся 23 июля.
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