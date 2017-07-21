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https://sport.mail.ru/news/tennis/30453742/
21 июля 2017, 11:53 | Теннис | GoTennis.ru

Магдалена Рыбарикова стала победительницей в номинации «Прорыв июня» по версии WTA

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова признана лучшей в номинации «Прорыв месяца» по результатам голосования пользователей официального сайта WTA.

28-летняя представительница Словакии набрала 74% голосов, в то время как её ближайшая преследовательница, эстонка Анетт Контавейт — 23%.

Напомним, что на прошедшем Уимблдоне Рыбарикова впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».
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