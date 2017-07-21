Магдалена Рыбарикова стала победительницей в номинации «Прорыв июня» по версии WTA
Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова признана лучшей в номинации «Прорыв месяца» по результатам голосования пользователей официального сайта WTA.
28-летняя представительница Словакии набрала 74% голосов, в то время как её ближайшая преследовательница, эстонка Анетт Контавейт — 23%.
Напомним, что на прошедшем Уимблдоне Рыбарикова впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».
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