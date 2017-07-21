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https://sport.mail.ru/news/tennis/30453113/
21 июля 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Люси Шафаржова победила в номинации «Удар июня» по версии WTA

Чешская теннисистка Люси Шафаржова стала победительницей в номинации «Удар месяца» по версии пользователей официального сайта WTA.

Лучшим ударом июня болельщики считают розыгрыш между представительницей Чехии и австралийкой Дарьей Гавриловой на турнире в Бирмингеме.

Напомним, что, помимо Шафаржовой, на данную награду претендовали румынка Симона Халеп, чешки Петра Квитова и Петра Крейшова, а также датчанка Каролин Возняцки.
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