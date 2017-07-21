Люси Шафаржова победила в номинации «Удар июня» по версии WTA
Чешская теннисистка Люси Шафаржова стала победительницей в номинации «Удар месяца» по версии пользователей официального сайта WTA.
Лучшим ударом июня болельщики считают розыгрыш между представительницей Чехии и австралийкой Дарьей Гавриловой на турнире в Бирмингеме.
Напомним, что, помимо Шафаржовой, на данную награду претендовали румынка Симона Халеп, чешки Петра Квитова и Петра Крейшова, а также датчанка Каролин Возняцки.
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