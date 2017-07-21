Евгений Донской не смог выйти в полуфинал «Челленджера» в Астане
92-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, проиграл беларусу Егору Герасимову, занимающему 160-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (9), 6/4, 3/6 в четвертьфинале «Челленджера» в Астане (Казахстан).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 11 минут матча 27-летний Евгений сделал семь эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как 24-летний Егор выполнил тринадцать подач навылет, реализовал три
В полуфинале соревнований Герасимов померится силами с боснийцем Алдином Сеткичем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter