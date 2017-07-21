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https://sport.mail.ru/news/tennis/30453112/
21 июля 2017, 11:37 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской не смог выйти в полуфинал «Челленджера» в Астане

92-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, проиграл беларусу Егору Герасимову, занимающему 160-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (9), 6/4, 3/6 в четвертьфинале «Челленджера» в Астане (Казахстан).

92-я ракетка мира россиянин Евгений Донской проиграл <span class=error>беларусу</span> Егору <span class=error>Герасимову</span> занимающему 160-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (9) 6/4 3/6 в четвертьфинале Челленджера в <span class=error>Астане</span> (Казахстан). Увеличить
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За 2 часа 11 минут матча 27-летний Евгений сделал семь эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как 24-летний Егор выполнил тринадцать подач навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил пять двойных ошибок. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В полуфинале соревнований Герасимов померится силами с боснийцем Алдином Сеткичем.
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