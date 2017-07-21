Мария Шарапова: Провела фотосессию в духе 70-х (фото)
Российская теннисистка Мария Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter рассказала о новой фотосессии.
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«Сегодня фотосессия в духе 70-х», — написала 30-летняя спортсменка, приложив к записи фотографию.
Напомним, что накануне Шарапова провела тренировочный матч с американской журналисткой Трэйси Смит.
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