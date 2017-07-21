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https://sport.mail.ru/news/tennis/30452513/
21 июля 2017, 10:36 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Провела фотосессию в духе 70-х (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter рассказала о новой фотосессии.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter рассказала о новой <span class=stop>фото</span>сессии. Увеличить
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«Сегодня фотосессия в духе 70-х», — написала 30-летняя спортсменка, приложив к записи фотографию.

Напомним, что накануне Шарапова провела тренировочный матч с американской журналисткой Трэйси Смит.
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