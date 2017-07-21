Александр Зверев начал сотрудничество с Хуаном Карлосом Ферреро
Немецкий теннисист Александр Зверев начал рабочие отношения с испанцем Хуаном Карлосом Ферреро, сообщает издание Punto de Break.
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По информации источника, чемпион «Ролан Гаррос"-2003 отправится со Зверевым на турниры в Северной Америке.
Напомним, что в 2014 году Ферреро открыл свою теннисную академию в Шэньчжэне (Китай).
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