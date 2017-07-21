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https://sport.mail.ru/news/tennis/30452318/
21 июля 2017, 10:17 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев начал сотрудничество с Хуаном Карлосом Ферреро

Немецкий теннисист Александр Зверев начал рабочие отношения с испанцем Хуаном Карлосом Ферреро, сообщает издание Punto de Break.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> начал рабочие отношения с испанцем Хуаном <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Ферреро</span> сообщает издание Punto de Break. Увеличить
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По информации источника, чемпион «Ролан Гаррос"-2003 отправится со Зверевым на турниры в Северной Америке.

Напомним, что в 2014 году Ферреро открыл свою теннисную академию в Шэньчжэне (Китай).
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