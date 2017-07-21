Гарбин Мугуруса стала лучшей теннисисткой июня по версии WTA
Пятая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, победила в номинации «Лучшая теннисистка июня» по версии посетителей официального сайта WTA.
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За представительницу Испании отдали свои голоса 60% участников опроса. Второе место заняла чешка Петра Квитова (29%), а третье — ещё одна чешка Каролина Плишкова (11%).
Напомним, что в этом месяце Мугуруса стала чемпионкой Уимблдона.
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