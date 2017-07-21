Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30452317/
21 июля 2017, 10:17 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса стала лучшей теннисисткой июня по версии WTA

Пятая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, победила в номинации «Лучшая теннисистка июня» по версии посетителей официального сайта WTA.

Пятая ракетка мира испанка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса победила в номинации Лучшая теннисистка июня по версии посетителей официального сайта WTA. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За представительницу Испании отдали свои голоса 60% участников опроса. Второе место заняла чешка Петра Квитова (29%), а третье — ещё одна чешка Каролина Плишкова (11%).

Напомним, что в этом месяце Мугуруса стала чемпионкой Уимблдона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 мюнля

Гарбин Мугуруса стала лучшей теннисисткой июня по версии WTA

Александр Зверев начал сотрудничество с Хуаном Карлосом Ферреро

Иво Карлович не смог защитить чемпионский титул на соревнованиях в Ньюпорте