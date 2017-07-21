Иво Карлович не смог защитить чемпионский титул на соревнованиях в Ньюпорте
25-я ракетка мира, хорватский теннисист Иво Карлович, во втором раунде турнира в Ньюпорте потерпел поражение от немца Петера Гойовчика, занимающего 131-е место мирового рейтинга, — 6/7 (5), 6/7 (1), 6/7 (4).
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За 2 часа 27 минут матча Иво сделал тридцать эйсов и тринадцать ошибок при подаче. Тогда как Петер выполнил двенадцать подач навылет и допустил девять двойных ошибок. Немец увеличил преимущество в личных встречах игроков — 2:0.
В поединке за выход в полуфинал соревнований Hall of Fame Open Гойовчик сразится с австралийцем Мэттью Эбденом.
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