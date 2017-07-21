Гаэль Монфис завершил выступление на соревнованиях в Умаге

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За 2 часа 17 минут поединка 13-я ракетка мира, 30-летний Гаэль, сделал шесть эйсов и четыре брейка, допустив одиннадцать двойных ошибок. 33-летний Рожерио, занимающий 64-ю позицию в мировой классификации, выполнил пять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Croatia Open Umag Дутра Да Силва сыграет с итальянцем Алессандро Джанесси.