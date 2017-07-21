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https://sport.mail.ru/news/tennis/30451786/
21 июля 2017, 9:48 | Теннис | GoTennis.ru

Гаэль Монфис завершил выступление на соревнованиях в Умаге

Французский теннисист Гаэль Монфис не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Умаге, проиграв в трёх сетах бразильцу Рожерио Дутре Да Силве, — 6/7 (5), 6/4, 3/6.

Французский теннисист <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> не смог преодолеть барьер второго круга турнира в <span class=error>Умаге</span> проиграв в трёх сетах бразильцу <span class=error>Рожерио</span> <span class=error>Дутре</span> Да <span class=error>Силве</span> — 6/7 (5) 6/4 3/6. Увеличить
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За 2 часа 17 минут поединка 13-я ракетка мира, 30-летний Гаэль, сделал шесть эйсов и четыре брейка, допустив одиннадцать двойных ошибок. 33-летний Рожерио, занимающий 64-ю позицию в мировой классификации, выполнил пять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Croatia Open Umag Дутра Да Силва сыграет с итальянцем Алессандро Джанесси.
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