Гаэль Монфис завершил выступление на соревнованиях в Умаге
Французский теннисист Гаэль Монфис не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Умаге, проиграв в трёх сетах бразильцу Рожерио Дутре Да Силве, — 6/7 (5), 6/4, 3/6.
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За 2 часа 17 минут поединка 13-я ракетка мира, 30-летний Гаэль, сделал шесть эйсов и четыре брейка, допустив одиннадцать двойных ошибок. 33-летний Рожерио, занимающий 64-ю позицию в мировой классификации, выполнил пять подач навылет, реализовал четыре
В четвертьфинале соревнований Croatia Open Umag Дутра Да Силва сыграет с итальянцем Алессандро Джанесси.
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