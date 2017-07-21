Екатерина Макарова: Работать с Давыденко всегда престижно
Победительница Уимблдона — о совместном успехе с Еленой Весниной, смене тренера и последствиях травмы.
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Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова благодаря триумфу на Уимблдоне поднялись на третье место в парном рейтинге WTA и приблизились к завоеванию карьерного «Большого шлема». В эксклюзивном интервью «Известиям» 29-летняя Екатерина Макарова оценила масштаб успеха в Лондоне, рассказала о сотрудничестве со знаменитым российским теннисистом Николаем Давыденко и поражении в одиночном разряде от Светланы Кузнецовой.
— По значимости этот трофей отличается от двух предыдущих побед в турнирах «Большого шлема»?
— Однозначно каждый титул очень значим для нас. Приятно было победить на всех трех турнирах «Большого шлема». Но Уимблдон считается классическим турниром со своей вековой историей и традициями. Считаю правильным принципиальное решение организаторов турнира не менять экипировку участников. Все теннисисты играют в белой форме. Я рада, что мы стали частью истории этого турнира.
— По сравнению с предыдущими сезонами вы стали
— Да, я старалась немного поменять стиль подготовки. Перед этим сезоном я рассталась со своим тренером Евгенией Манюковой. Мне в подготовке помогали мой давний
— Чем вас удивил
— Он давал мне много разных и новых упражнений, которые я раньше не делала. Было очень увлекательно тренироваться под его началом.
— Почему всё же решили сменить тренера?
— С Евгенией Александровной мы работали 10 лет. Моя карьера почти полностью прошла под ее руководством. Когда мы только начали сотрудничество, я стояла в рейтинге WTA ниже 300-го места. А при Манюковой мы добрались до первой восьмерки. Это феноменальный результат. Она сделала из меня серьезную теннисистку, и все мои успехи связаны именно с Евгенией Александровной. Но сейчас я почувствовала, что надо попробовать
— Последствия травмы полуторалетней давности уже не дают о себе знать?
— Нет, она, слава Богу, затихла и ведет себя хорошо (смеется). Я полноценно тренируюсь, отрабатываю подготовительные занятия в полную силу, играю тоже на 100%. Да, может быть,
— Какой из матчей в победном парном турнире на Уимблдоне дался сложнее всего?
— Самым сложным был четвертьфинал против австралиек Кейси Деллакуа и Эшли Барти. Там был счет 6:4 в третьем сете, и в каждой партии случался только один брейк. Думаю, эта встреча стала определяющей в женском парном разряде на Уимблдонском турнире. Ее победитель с высокой вероятностью становился чемпионом, что мы с Леной и продемонстрировали. Думаю, выиграй тот матч австралийки, они стали бы победителями турнира. Была очень тяжелая игра.
— На ваш взгляд, у вас были шансы обыграть Светлану Кузнецову во втором круге одиночного разряда на Уимблдоне?
— Шансы есть всегда. Это игра, это теннис. Я уже один раз побеждала Кузнецову на траве. Но в этот раз Света оказалась очень сильна и агрессивна, поэтому одержала победу.
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