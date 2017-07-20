US Open: Мария Шарапова заслужила место в квалификации турнира
Пресс-служба Открытого первенства США прокомментировала отсутствие россиянки Марии Шараповой в заявочном списке участниц «мэйджора».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«171-я ракетка мира, чемпионка US-2006 Мария Шарапова не проходит в основную сетку турнира по рейтингу, но благодаря своему месту в мировой классификации она заслуживает прямую путёвку в квалификацию соревнований. Дедлайн подачи заявок — 31 июля.
Решения по восьми wild card женского турнира будут приняты в течение нескольких недель, — сообщает официальный сайт соревнований.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter