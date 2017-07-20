Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30449409/
20 июля 2017, 23:45 | Теннис | GoTennis.ru

US Open: Мария Шарапова заслужила место в квалификации турнира

Пресс-служба Открытого первенства США прокомментировала отсутствие россиянки Марии Шараповой в заявочном списке участниц «мэйджора».

<nobr>Пресс-служба</nobr> Открытого первенства США прокомментировала отсутствие россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> в заявочном списке участниц мэйджора. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«171-я ракетка мира, чемпионка US-2006 Мария Шарапова не проходит в основную сетку турнира по рейтингу, но благодаря своему месту в мировой классификации она заслуживает прямую путёвку в квалификацию соревнований. Дедлайн подачи заявок — 31 июля.

Решения по восьми wild card женского турнира будут приняты в течение нескольких недель, — сообщает официальный сайт соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 мюнля

US Open: Мария Шарапова заслужила место в квалификации турнира

Екатерина Александрова покидает соревнования в Бухаресте

ITF отложила обсуждение совместного проведения финалов "Кубка Дэвиса" и "Кубка Федерации" на год