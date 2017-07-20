US Open: Мария Шарапова заслужила место в квалификации турнира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«171-я ракетка мира, чемпионка US-2006 Мария Шарапова не проходит в основную сетку турнира по рейтингу, но благодаря своему месту в мировой классификации она заслуживает прямую путёвку в квалификацию соревнований. Дедлайн подачи заявок — 31 июля.

Решения по восьми wild card женского турнира будут приняты в течение нескольких недель, — сообщает официальный сайт соревнований.