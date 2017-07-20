ITF отложила обсуждение совместного проведения финалов «Кубка Дэвиса» и «Кубка Федерации» на год
Вопрос о совместном проведении финалов «Кубка Дэвиса» и «Кубка Федерации» не будет рассмотрен в августе, на
пресс-конференции ITF во Вьетнаме, как планировалось ранее. Пресс-служба федерации сообщила, что идея нуждается в доработке.
«Мы обещали изменить формат и уже многое сделали. Но нам нужен перерыв на год, чтобы продумать формат Мирового кубка. Это мероприятие должно соответствовать всем требованиям», — отметил президент ITF Дэвид Хэггерти.
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