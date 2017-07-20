Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Умаге
74-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, во втором круге соревнований Croatia Open Umag победил словака Андрея Мартина, занимающего 149-е место мирового рейтинга, — 7/6 (5), 7/5.
Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, за которые россиянин сделал один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как словак дважды подал навылет и реализовал три
За выход в полуфинал турнира в Умаге Рублёв поборется с итальянцем Фабио Фоньини.
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