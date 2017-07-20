Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Умаге

Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, за которые россиянин сделал один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как словак дважды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в полуфинал турнира в Умаге Рублёв поборется с итальянцем Фабио Фоньини.