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https://sport.mail.ru/news/tennis/30449044/
20 июля 2017, 21:54 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Умаге

74-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, во втором круге соревнований Croatia Open Umag победил словака Андрея Мартина, занимающего 149-е место мирового рейтинга, — 7/6 (5), 7/5.

Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, за которые россиянин сделал один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как словак дважды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в полуфинал турнира в Умаге Рублёв поборется с итальянцем Фабио Фоньини.
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