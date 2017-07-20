«Кубок Дэвиса». Изменилось место проведения матча между сборными России и Венгрии
Стало известно новое место проведения поединка
плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса» между национальными командами Венгрии и России, который состоится с 15 по 17 сентября.
Сборные встретятся на арене Kopaszi Dam в Будапеште. Отметим, что прежде руководство Федерации тенниса Венгрии собиралось провести матч на кортах спорткомплекса Margaret Island Athletic Centre, но решило перенести мероприятия
Встреча состоится на грунте. Трибуны Kopaszi Dam вмещают 4.300 зрителей.
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