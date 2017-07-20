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20 июля 2017, 18:57 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Изменилось место проведения матча между сборными России и Венгрии

Стало известно новое место проведения поединка плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса» между национальными командами Венгрии и России, который состоится с 15 по 17 сентября.

Сборные встретятся на арене Kopaszi Dam в Будапеште. Отметим, что прежде руководство Федерации тенниса Венгрии собиралось провести матч на кортах спорткомплекса Margaret Island Athletic Centre, но решило перенести мероприятия из-за чемпионата мира по плаванью.

Встреча состоится на грунте. Трибуны Kopaszi Dam вмещают 4.300 зрителей.
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