Роджер Федерер: Надеюсь, что Джоковича на Кубке Лэйвера заменит Маррей
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что серб Новак Джокович не сможет выступить на выставочном турнире Rod Laver Cup, который пройдёт в сентябре.
«Новак сказал своё окончательное “нет”. Но это и понятно — они с женой ждут второго ребёнка в это время. Так что сейчас я общаюсь с Энди Марреем и жду от него ответа. Было бы здорово, если бы он заменил Джоковича», — цитирует Рожера Tennis World.
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