Роджер Федерер: Надеюсь, что Джоковича на Кубке Лэйвера заменит Маррей

«Новак сказал своё окончательное “нет”. Но это и понятно — они с женой ждут второго ребёнка в это время. Так что сейчас я общаюсь с Энди Марреем и жду от него ответа. Было бы здорово, если бы он заменил Джоковича», — цитирует Рожера Tennis World.