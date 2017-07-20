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20 июля 2017, 15:03 | Теннис | БЕЛТА

Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали список 99 участниц, которые выступят в основной сетке без отбора, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория которая недавно вернулась в мировой тур после рождения ребенка сыграет по своему защищенному рейтингу. Теннисистка дошедшая до 1/8 финала Уимблдонского турнира занимает теперь 201-е место в рейтинге WTA. Увеличить
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В их число включены две белорусские теннисистки — Александра Саснович и Виктория Азаренко. Александра попала в основной турнир благодаря сотому месту в мировом рейтинге. Виктория, которая недавно вернулась в мировой тур после рождения ребенка, сыграет по своему защищенному рейтингу. Теннисистка, дошедшая до 1/8 финала Уимблдонского турнира, занимает теперь 201-е место в рейтинге WTA. Для Азаренко предстоящий чемпионат США будет 11-м в карьере. Дважды подряд — в 2012 и 2013-м годах — она уступала в решающих поединках американке Серене Уильямс, которая сейчас готовится стать матерью. Александра Саснович в третий раз подряд сыграет в Нью-Йорке, ее лучшим результатом стал выход во второй раунд в 2014 году.

В квалификации женского одиночного разряда US Open-2017 выступят две белорусские теннисистки — Арина Соболенко (120-й номер мирового рейтинга) и Ольга Говорцова (144). У мужчин в квалификации может сыграть только Владимир Игнатик (135). Чтобы пробиться в основную сетку, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Белорус Максим Мирный сыграет в основной сетке состязаний мужских тандемов. В эти дни Мирный и канадец Даниэль Нестор успешно выступают на турнире в хорватском Умаге, добравшись до полуфинала. Для 41-летнего Максима Мирного нынешний чемпионат США будет юбилейным, 20-м по счету. В прошлые годы Максим Мирный дважды становился победителем US Open в мужском парном разряде: в 2000 году (вместе с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом) и 2002-м (с индийцем Махешем Бхупати). Еще два раза подряд Мирный уступал в финале вместе со шведом Йонасом Бьоркманом (2005, 2006). Кроме того, Максим Мирный трижды был победителем US Open в соревнованиях смешанных пар: в 1998 году (с Сереной Уильямс), в 2007-м (с Викторией Азаренко) и в 2013 году (с Андреа Хлавачковой).

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября на нью-йоркских кортах «Флашинг Медоуз».

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