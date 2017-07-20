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20 июля 2017, 0:29 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс: Планирую вернуться в Тур, но не хочу загадывать наперёд

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в сентябре ожидает появления первенца, рассказала о том, планирует ли возобновлять профессиональную карьеру.

«Разумеется, в идеале мне бы очень хотелось вернуться. По крайней мере, это есть в моих планах. Но вместе с тем, сейчас в моей жизни наступает совершенно новый этап. Посмотрим, как всё сложится в будущем», — цитирует Серену Tennis.com.
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