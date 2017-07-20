Серена Уильямс: Планирую вернуться в Тур, но не хочу загадывать наперёд

«Разумеется, в идеале мне бы очень хотелось вернуться. По крайней мере, это есть в моих планах. Но вместе с тем, сейчас в моей жизни наступает совершенно новый этап. Посмотрим, как всё сложится в будущем», — цитирует Серену Tennis.com.