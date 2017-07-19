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19 июля 2017, 23:59 | Теннис | GoTennis.ru

Четыре матча «Ролан Гаррос» и Уимблдона могли носить договорной характер

Организация Tennis Integrity Unit, занимающаяся выявлением и расследованием коррупционной деятельности в теннисе, сообщила, что четыре поединка Roland Garros и Уимблдона могли быть договорными.

Подозрение пало на один матч квалификации французского «мэйджора», одну встречу отборочного турнира Уимблдона и два поединка основной сетки британского «Шлема».

Кроме того, пресс-служба TIU уведомляет о том, что с начала года было зафиксировано 53 подозрительных результата, из которых 45 — на турнирах серии ITF и мужских «Челленджерах».
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