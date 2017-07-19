Калинская и Родина стали полуфиналистками парного турнира в Гштааде
Российский дуэт теннисисток в составе Анны Калинской и Евгении Родиной преодолел барьер ¼ финала парных соревнований в Гштааде, обыграв венесуэлку Андреа Гамиз и румынку Патрицию Марию Тиг, — 6/4, 6/4.
Встреча продлилась 58 минут. Анна и Евгения реализовали пять
В матче за выход в финал турнира Ladies Championship Gstaad Калинская и Родина сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и сербкой Ниной Стоянович.
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