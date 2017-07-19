Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30437671/
19 июля 2017, 21:28 | Теннис | GoTennis.ru

Калинская и Родина стали полуфиналистками парного турнира в Гштааде

Российский дуэт теннисисток в составе Анны Калинской и Евгении Родиной преодолел барьер ¼ финала парных соревнований в Гштааде, обыграв венесуэлку Андреа Гамиз и румынку Патрицию Марию Тиг, — 6/4, 6/4.

Встреча продлилась 58 минут. Анна и Евгения реализовали пять брейк-пойнтов и один раз ошиблись при подаче. Гамиз и Тиг трижды брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку.

В матче за выход в финал турнира Ladies Championship Gstaad Калинская и Родина сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и сербкой Ниной Стоянович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Задолженность Беккера перед его бывшим партнёром по бизнесу превышает 40 миллионов долларов

Задолженность Беккера перед его бывшим партнёром по бизнесу превышает 40 миллионов долларов

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, который в минувшем месяце был объявлен банкротом, должен своему бывшему партнёру по бизнесу Хансу-Дитеру Клевену более 41 миллиона долларов, сообщает издание Bild.
Еще 7 новостей  Все новости
19 мюнля

Адриан Маннарино не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Ньюпорте

Умаг. Иван Додиг продолжает выступление на соревнованиях

Daily Mail: Участники Уимблдона остались недовольны низкими призовыми в миксте