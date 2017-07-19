Калинская и Родина стали полуфиналистками парного турнира в Гштааде

Встреча продлилась 58 минут. Анна и Евгения реализовали пять брейк-пойнтов и один раз ошиблись при подаче. Гамиз и Тиг трижды брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку.

В матче за выход в финал турнира Ladies Championship Gstaad Калинская и Родина сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и сербкой Ниной Стоянович.