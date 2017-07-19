Задолженность Беккера перед его бывшим партнёром по бизнесу превышает 40 миллионов долларов

По информации источника, 74-летний Клевен, который подал иск, в результате которого Бориса признали банкротом, рассказал, что последнюю попытку решить их финансовый конфликт частным путём он предпринял ещё в 2015 году.

Тогда же Беккер предложил партнёру в счёт долга передать в собственность дом на Мальорке, на что Клевен ответил отказом, потому как права на данную недвижимость уже принадлежали ему, однако Беккер возразил на это, что дом оценивается гораздо выше его задолженности.

Кроме того, Клевен отметил, что Беккер, вопреки их договорённости и без его ведома, перезаложил всё своё имущество, включая дом родителей и квартиру в Лондоне.

«Если у Бориса есть ресурсы, которыми он, по его заявлениям, располагает, то у него будет возможность снова встать на ноги. Впрочем, я не знаю, говорит ли он правду. Он меня уже неоднократно разочаровывал. Надеюсь, что он сможет найти новых партнёров, которые поверят ему и уберегут от ошибок», — заявил Клевен.