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https://sport.mail.ru/news/tennis/30437276/
19 июля 2017, 20:29 | Теннис | GoTennis.ru

Ньюпорт. Константин Кравчук завершил выступление на турнире

Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер второго круга соревнований в Ньюпорте, потерпев поражение в трёх сетах от немца Петера Гойовчика, — 6/2, 4/6, 4/6.

Поединок продлился 1 час 45 минут. 122-я ракетка мира, 32-летний Кравчук, четырежды брал подачу соперника, сделал десять эйсов и восемь двойных ошибок. 28-летний Гойовчик, занимающий 131-е место в мировой классификации, реализовал четыре брейк-пойнта, совершил пять эйсов и шесть раз ошибался при подаче. Россиянин остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:2.

В матче за выход в полуфинал турнира Hall of Fame Open Гойовчик померится силами с хорватом Иво Карловичем.
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