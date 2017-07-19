Ньюпорт. Константин Кравчук завершил выступление на турнире
Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер второго круга соревнований в Ньюпорте, потерпев поражение в трёх сетах от немца Петера Гойовчика, — 6/2, 4/6, 4/6.
Поединок продлился 1 час 45 минут. 122-я ракетка мира, 32-летний Кравчук, четырежды брал подачу соперника, сделал десять эйсов и восемь двойных ошибок. 28-летний Гойовчик, занимающий 131-е место в мировой классификации, реализовал четыре
В матче за выход в полуфинал турнира Hall of Fame Open Гойовчик померится силами с хорватом Иво Карловичем.
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