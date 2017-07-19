Игроки раскритиковали Уимблдон за низкие призовые в миксте

Отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера Роберт Федерер рассказал, почему, как правило, не сидит на трибунах рядом с женой во время матча его сына, и признался, что всё ещё нервничает, когда играет 19-кратный победитель турниров «Большого шлема».