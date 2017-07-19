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19 июля 2017, 20:20 | Теннис | Чемпионат.com

Игроки раскритиковали Уимблдон за низкие призовые в миксте

Организаторы Уимблдона подверглись критике за низкие, по мнению многих игроков, призовые в смешанном парном разряде турнира 2017 года. Победители турнира в миксте британец Джейми Маррей и швейцарка Мартина Хингис получили по 50 тыс. фунтов ($ 64,5 тыс.). Для сравнения, теннисисты, проигравшие в первом круге одиночных разрядов, заработали по $ 50,5 тыс.

«Мы считаем, что уровень призовых в миксте полностью соответствует уровню турнира серии “Большого шлема”. Но каждый год мы пересматриваем призовой фонд всех соревнований в рамках Уимблдона, включая и смешанный парный разряд», — приводит слова представителя Уимблдона Daily Mail.
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