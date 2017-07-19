Опубликован заявочный список участников US Open
Организаторы US Open на официальном сайте соревнований опубликовали заявочный список участников турнира, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
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В основной сетке соревнований выступят семеро россиян: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Андрей Кузнецов, Евгений Донской и Дмитрий Турсунов.
Перечень теннисистов, напрямую попавших в основную сетку турнира, замыкает венгр Мартон Фучович.
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