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https://sport.mail.ru/news/tennis/30436970/
19 июля 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Опубликован заявочный список участников US Open

Организаторы US Open на официальном сайте соревнований опубликовали заявочный список участников турнира, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

Организаторы US <span class=error>Open</span> на официальном сайте соревнований опубликовали заявочный список участников турнира который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Увеличить
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В основной сетке соревнований выступят семеро россиян: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Андрей Кузнецов, Евгений Донской и Дмитрий Турсунов.

Перечень теннисистов, напрямую попавших в основную сетку турнира, замыкает венгр Мартон Фучович.
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