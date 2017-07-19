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19 июля 2017, 19:39 | Теннис | GoTennis.ru

Иво Карлович сыграет в четвертьфинале соревнований в Ньюпорте

Хорватский теннисист Иво Карлович преодолел барьер второго раунда турнира в Ньюпорте, победив в двух сетах американца Дениса Кудлу, — 6/4, 6/4.

Хорватский теннисист <span class=error>Иво</span> Карлович преодолел барьер второго раунда турнира в Ньюпорте победив в двух сетах американца Дениса <span class=error>Кудлу</span> — 6/4 6/4. Увеличить
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За 1 час 7 минут матча 25-й номер рейтинга АТР, 38-летний Иво, записал в свой актив три брейка и 16 эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Кудла, занимающий 178-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

В четвертьфинале соревнований Hall of Fame Open Карлович сразится либо с россиянином Константином Кравчуком, либо с немцем Петером Гойовчиком.
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