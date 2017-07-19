Иво Карлович сыграет в четвертьфинале соревнований в Ньюпорте

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За 1 час 7 минут матча 25-й номер рейтинга АТР, 38-летний Иво, записал в свой актив три брейка и 16 эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Кудла, занимающий 178-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

В четвертьфинале соревнований Hall of Fame Open Карлович сразится либо с россиянином Константином Кравчуком, либо с немцем Петером Гойовчиком.