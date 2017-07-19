Стал известен заявочный список участниц US Open
Организаторы US Open на официальном сайте соревнований опубликовали заявочный список участниц турнира, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
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В основной сетке соревнований выступят восьмеро россиянок: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.
Перечень теннисисток, напрямую попавших в основную сетку соревнований, замыкает американка Джулия Боузрап.
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