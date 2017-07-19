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https://sport.mail.ru/news/tennis/30436968/
19 июля 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участниц US Open

Организаторы US Open на официальном сайте соревнований опубликовали заявочный список участниц турнира, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

Организаторы US <span class=error>Open</span> на официальном сайте соревнований опубликовали заявочный список участниц турнира который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Увеличить
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В основной сетке соревнований выступят восьмеро россиянок: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

Перечень теннисисток, напрямую попавших в основную сетку соревнований, замыкает американка Джулия Боузрап.
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